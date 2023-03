Während autonome Technologien die Programmierung, Bedienung und Wartung von Robotern weiter erleichtern, werden immer mehr Unternehmen erstmalig in Robotik investieren bzw. neue Anwendungsfelder für Roboter identifizieren. Die neueste autonome Navigationstechnologie, mit der die autonomen mobilen Roboter (AMR) von ABB ausgerüstet sind, sorgt bereits für eine höhere Produktivität sowie flexiblere und schnellere Betriebsabläufe. Lösungen wie diese eröffnen Fertigungsunternehmen den Schritt von traditionellen Produktionslinien hin zu integrierten, skalierbaren, modularen Produktionszellen und einer optimierten anlagenübergreifenden Bereitstellung von Komponenten.

Neueste Entwicklungen auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz ermöglichen ein autonomes Greifen und Positionieren, was die Bandbreite der Aufgaben, die von Robotern erledigt werden können, vergrößert. Der verstärkte Einsatz von KI in der Robotik erleichtert zum Beispiel das Montieren von Schrauben. Dies wird bereits in der Mega-Fabrik von ABB Robotics in Shanghai genutzt, wo KI-gestützte Roboter neue Robotermodelle fertigen. Gleichzeitig sorgt eine stete Vereinfachung von Programmiersoftware und Steuerungen dafür, dass die Hürden für den Einsatz von Robotik weiter sinken, da immer weniger Fachkenntnisse erforderlich sind.

„Mit der fortschreitenden Entwicklung der künstlichen Intelligenz in der Robotik werden auch die Bedenken hinsichtlich der Komplexität und Einsatzmöglichkeiten ausgeräumt, die Unternehmen bisher von einer Investition in die robotergestützte Automatisierung abgehalten haben“, sagt Marc Segura. „Während sich die Fähigkeiten von Robotern immer weiterentwickeln, werden diese auch verstärkt in Anwendungen außerhalb der traditionellen Fertigung und Distribution – zum Beispiel in Bereichen wie Gesundheit, E-Commerce, Pharmazeutika und Gastronomie – zum Einsatz kommen.“

In naher Zukunft werden zudem miteinander verbundene, digitale Netzwerke auf der Grundlage offener Plattformen entstehen, die eine schnelle und einfache Integration von Robotern, Steuerungen und Software verschiedener Hersteller ermöglichen. Die ABB OmniCore-Steuerungen sind darauf ausgelegt, Roboter offener zu gestalten und deren Vernetzung zu vereinfachen, um sie für kleinere Unternehmen und Start-ups zugänglicher zu machen und den Einstieg in die Automatisierung zu erleichtern.