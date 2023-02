Bosch Rexroth und Hydra Force wollen ihre Präsenz bündeln und so für eine ausgewogenere Marktabdeckung mit Hydraulik in Europa und Nordamerika sorgen. Gleichzeitig soll die Verbindung der beiden Unternehmen Wachstum in Asien ermöglichen. Bestehende regionale Lieferketten werden bleiben. Wie Bosch Rexroth mitteilt, werden die Unternehmensaktivitäten von Hydra Force in den neu aufgestellten Geschäftsbereich Kompakthydraulik von Bosch Rexroth integriert, der dann insgesamt 3.900 Mitarbeitende beschäftigt und an neun Produktionsstandorten in den USA, Brasilien, China, Deutschland, Großbritannien und Italien tätig ist. Das Führungsteam des Geschäftsbereichs Kompakthydraulik soll sich aus Managern von Bosch Rexroth und Hydra Force zusammensetzen.

Das Produktangebot von Bosch Rexroth umfasst ein breites Spektrum an Kompakthydraulik-Komponenten und -Systemen. Dabei deckt die Kompakthydraulik mit ihre hohen Leistungsdichte wesentliche Funktionen in Hydrauliksystemen ab. Hydra Force fokussiert sich auf mechanische und elektrische Einschraubventile und Steuerblöcke. Laut Bosch Rexroth wächst der Weltmarkt für Hydrauliksysteme kontinuierlich. So wird für den neu aufgestellten Geschäftsbereich Kompakthydraulik Wachstum auf Marktniveau oder darüber hinaus erwartet.

Kunden und Lieferanten von HydraForce und Bosch Rexroth sollen weiterhin von ihren vertrauten Kontakten in den jeweiligen Vertriebs- und Einkaufsteams betreut werden. HydraForce wird bis auf Weiteres unter seiner eigenen Marke tätig sein. Der neu geformte Geschäftsbereich Kompakthydraulik wird von seinen derzeitigen Hauptstandorten in Lincolnshire, Illinois, USA, und Nonantola, Italien, aus agieren.