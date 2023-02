Maier, können Sie das nicht einfach nebenbei mitmachen? So oder so ähnlich versuchen manche Geschäftsführer, die nötigen Schritte zur Digitalisierung intern zu delegieren, um Kosten zu sparen. Doch wer wirklich ernsthaft mit der Zeit gehen will, braucht starke Partner mit viel Expertise. Die finden Sie eher nicht in ihrem Angestellten-Pool, sondern extern. Vergleichen Sie, lassen Sie sich beraten und finden Sie einen verlässlichen Partner.