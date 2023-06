Mit großem Vorsprung holte sich das Mädchen-Team “Eisbärlis” der Mittelschule Riedau den Sieg in der Altersklasse Senior (14-19-Jährige). Die 14-jährigen Anna Maria Unterortner, Marlene Wetzlmaier und Alexandra Melneciuc bewiesen technisches Geschick, Kreativität und Nervenstärke und wurden als verdiente Gewinnerinnen gefeiert. Die Plätze zwei und drei gingen an Schüler:innen der HTL Braunau. Den Kategoriesieg in der Altersklasse Junior (11-15-Jährige) sicherten sich die 13-jährigen “Plasma-Bots” Jonas Lindinger, Henrik Leitner und Noah Grafendorfer, ebenfalls Schüler der MS Riedau. Schüler:innen des BORG St. Pölten belegten die Plätze zwei und drei in dieser Altersklasse.

Ausgetragen wird die Weltroboterolympiade seit 2004. Der Verband dahinter will in den MINT-Fächern – Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik - weltweit Talente fördern und mehr Diversität in Technologie und Robotik bringen – unabhängig von Herkunft und Geschlecht. Herbert Ibinger, Organisator der WRO Austria und Geschäftsführer des Techno-Z Braunau: „Mit dem Wettbewerb inspirieren wir die Kinder und Jugendlichen und bereiten sie spielerisch darauf vor, die digitalen Pioniere, Innovatoren und Ingenieure der Zukunft zu werden. Wir bemerken, dass die Einstiegshürde relativ niedrig ist und sich auch viele Mädchen für Coding und Robotik begeistern. Deshalb freut es uns, dass die Wettbewerbsteilnehmer:innen fast zur Hälfte weiblich sind.“