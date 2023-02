Seit 2012 veranstaltet Krohne die beliebte Krohne Academy, bei der die aktuellsten Trends in Sachen Mess- und Regeltechnik präsentiert und diskutiert werden. Die Seminarreihe musste aufgrund der Pandemie auf Eis gelegt werden. Nun kehrt die Academy zurück: Vom 21. bis 23. März haben Sie die Möglichkeit, kostenlos an einer der Veranstaltungen in Wien, Graz und Linz teilzunehmen. Hier geht es zur Anmeldung.



"Wie so viele Veranstaltungen hat uns Corona leider auch gehindert eine neue Krohne Academy zu organisieren. Um so mehr freuen wir uns, dass wir nun endlich wieder mit Samson und Phoenix Contact gemeinsam auf Tour gehen können. Die Städte unserer Tour sind zwar gleichgeblieben aber in Graz und Linz mussten wir den Veranstaltungsort wechseln", so Christoph Parkfrieder, Geschäftsführer von Krohne Austria.

Die Schwerpunkte dieser Veranstaltung liegen auf der industriellen Messtechnik und Aktorik sowie der gesamten Datenkommunikation mit den verschiedenen Feldbussen bis hin zur Kommunikation via Wireless und drahtlosen Sensor-Netzwerken. Zudem werden in Vorträgen die Themen IIoT, Explosionsschutz und funktionale Sicherheit (SIL) behandelt.

Neben den Vortragsreihen erwartet Sie eine Ausstellung.uf einer Ausstellungs- und Vortragsfläche von ca. 400 m² präsentieren Experten insgesamt 15 produktunabhängige Vorträge und Workshops. Zwischen den Vorträgen haben Sie ausreichend Zeit, individuelle Gespräche mit den Referenten zu führen und sich über Vorträge zu informieren.

"Wir haben versucht, mit den Vorträgen den Zeitgeist zu treffen. So werden Themen wie IIoT aber auch die Dekarbonisierung und Wasserstoffproduktion behandelt. Die Messtechnik hat sich in den vergangenen Jahren stark weiterentwickelt und es rücken Dinge in den Vordergrund, die früher nicht so wichtig waren", so Parkfrieder.

Die Vorträge werden bei jedem der drei Termine parallel in drei verschiedenen Räumen stattfinden. So haben die Besucher die Möglichkeit, an beliebigen Vorträgen oder Workshops teilzunehmen und sich somit individuell Ihre eigene Vortragsreihe zusammenzustellen.



Das komplette Veranstaltungsprogramm finden Sie hier: Krohne Academy 2023