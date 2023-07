fsk industries

Cobots sind kollaborative Roboter, die sich im Gegensatz zu herkömmlichen Industrierobotern den Arbeitsbereich mit den Beschäftigten in Fertigungsunternehmen ohne trennende Schutzeinrichtung teilen. Die fsk industries GmbH & Co. KG hat es sich zur Aufgabe gemacht, smarte Software- und Hardwarelösungen für Cobots zu entwickeln, mit denen die Kunden ihre Produktionsanlagen ohne Programmierkenntnisse automatisieren können. Das noch junge Unternehmen in Gummersbach kann bereits auf mehrere Innovationserfolge verweisen.

Erst seit fünf Jahren sind die Automatisierungsexperten am Markt, und schon sind sie in aller Munde, wenn es um das Thema Cobots geht. Mit Funktionen für das Schweißen haben sie seinerzeit begonnen. „Mittlerweile haben wir unseren ‚Werkzeugkoffer‘ für andere Funktionen erweitert, etwa für das Schleifen, das Schrauben und das Handling von Fertigungsteilen“, sagt der Geschäftsführer Nils Kühle, der das Startup 2017 mit Christian Sühwold gegründet hat. Das Besondere an ihrer Plattform mit dem Namen „SmartCell“: Die unterschiedlichen Applikationen ähneln sich in der Ansicht und auch in der Bedienung, sodass der Anwender sich schnell damit zurechtfindet.