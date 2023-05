IXON

Industrial VPN-Router und IoT-Edge-Gateway

IXON Cloud ist eine Komplettlösung, in der das einzigartige Wissen des Ingenieurs, die Maschine und die Maschinendaten zusammenkommen. All dies steht Ihnen zur Verfügung, um intelligentere Maschinen zu bauen. Der IXrouter ist ein kombinierter Industrial VPN-Router und IoT-Edge-Gateway. Verbinden Sie Ihre Maschinensteuerung, HMI, Roboter und alle anderen Industriegeräte in Ihrer Maschine mit der LAN-Seite des IXrouters. Sobald der IXrouter Zugang zum Internet hat, registriert er sich in der IXON Cloud.