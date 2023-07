Die Nachfrage nach Wasserstoff ist in den vergangenen Jahren branchen- und länderübergreifend enorm gestiegen. Vor allem in den klassischen Anwendungsbereichen von Wasserstoff wird weiterhin eine hohe Nachfrage erwartet. “Wasserstoff gibt es aus vielen Quellen - uns interessiert im Zusammenhang mit der Dekarbonisierung der grüne Wasserstoff. Und dieser grüne Wasserstoff wird vor allem dort benötigt, wo bisher fossiler Wasserstoff in großen Mengen eingesetzt wurde. Die Nachfrage kommt also vor allem aus der chemischen Industrie”, sagt Ralf Haut, Technical Manager in der Global Industry Division Chemical der Krohne Group.

Obwohl die Nachfrage nach CO2-arm erzeugtem Wasserstoff in allen Sektoren steigt, gibt es bei der Wasserstoffproduktion bekanntermaßen Probleme, da die derzeitigen Methoden weder kosteneffizient noch umweltfreundlich sind. Generell gibt es ja zwei Verwendungen von Wasserstoff. Einerseits als Energieträger und andererseits als Molekülbaustein. Wenn man chemische Verbindungen mit Wasserstoff reduzieren lässt - zum Beispiel in der Stahlherstellung - wird Eisenoxid mit Kohlevergasung reduziert. “Da wäre für grünen Wasserstoff ein ganz großer Bedarf gegeben und entsprechend groß ist auch das Interesse an moderner Messtechnik.”