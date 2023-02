Autonome mobile Roboter

Sowohl AMRs (Autonomous Mobile Robots) als auch AGVs (Automated Guided Vehicles) werden in den nächsten fünf Jahren eine starke Nachfrage erfahren, aber das Wachstum der AMRs wird das der AGVs aufgrund der größeren Bandbreite an möglichen Anwendungen in den Schatten stellen. Die Logistik wird weiterhin der wichtigste Markt für mobile Roboter sein, aber auch in der verarbeitenden Industrie wird ein erhebliches Wachstum erwartet, da sich mit der Entwicklung des Marktes neue Anwendungen ergeben.

Betrachtet man die Trends in den einzelnen Regionen, so dominieren Regalroboter in China. In den nächsten fünf Jahren sollen allein auf China rund 40 % der Lieferungen von mobilen Robotern entfallen, da der Trend zu kostengünstigeren Robotern zunimmt.