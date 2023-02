Siemens landet in der Analyse auf dem ersten Platz, gefolgt von ABB und Emerson. Die Analysten sehen einen klaren Trend in Richtung Software, was auch genau der verfolgten Strategie von Siemens entspricht. Das Softwaregeschäft ist widerstandsfähiger, wobei abonnementbasierte Software-as-a-Service (SaaS) und cloudbasierte Angebote im gesamten Automatisierungsmarkt zunehmen. ARC geht davon aus, dass die Nachfrage sowohl nach industrieller Software als auch nach Dienstleistungen anhalten wird, da Unternehmen weiterhin in Digitalisierungsinitiativen für Dinge wie Fernwartung und -betrieb, Anlagenoptimierung, Energiemanagement und andere Anwendungen, die Analysen, KI und maschinelles Lernen beinhalten, investieren. Die Digitalisierung kann ohne die richtigen Investitionen in Software nicht erfolgreich sein, so die Experten.