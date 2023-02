LAPP hat das Potenzial von SPE für so unterschiedliche Sektoren wie Smart Factories, Gebäudeautomatisierung, Prozessindustrie oder E-Mobilität erkannt. Mit der Entwicklung industrietauglicher SPE-Leitungen wurde schon vor Jahren begonnen, sodass diese bereits angeboten werden können. Der Spezialist für integrierte elektrische Verbindungssysteme engagiert sich in der Normung, zusammen mit anderen Herstellern von Verbindungstechnologien. Lapp ist Mitglied im SPE Industrial Partner Network. In diesem haben sich zahlreiche Unternehmen aus der elektrischen Verbindungstechnik zusammengetan, um die Technologie voranzutreiben. Für die Industriesteckverbinder, die beim SPE-Einsatz entscheidend sind, wurden mehrere Vorschläge in die Norm IEC 63171 eingebracht. Lapp favorisiert so wie das SPE Industrial Partner Network das Steckgesicht nach IEC 63171-6 und beteiligt sich aktiv an der Verbreitung dieses Standards. Jürgen Burgholzer, bei LAPP für das Thema SPE zuständig, erklärt diese Entscheidung: „Um die Kompatibilität der Komponenten zu gewährleisten und eine breite Marktdurchdringung zu erreichen, braucht es EINEN Standard für normierte und einheitliche Steckverbinder. Wir favorisieren das Steckgesicht nach IEC 63171-6 und beteiligen uns aktiv im SPE Industrial Partner Network, weil wir der Ansicht sind, dass dieser Standard am Markt die größten Erfolgsaussichten hat.“