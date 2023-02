Beim oberösterreichischen Hochleistungsautomatisierer STIWA sieht man die Weiterentwicklungen in der Branche, doch eine Abkehr von der klassischen Pyramide beobachtet man nicht. Als besondere Herausforderung wird das Thema der Datensicherheit gesehen. „Im Grunde geht es bei der Diskussion darum, wie die Daten von A nach B kommen. Gemäß unserem Unternehmensmotto `comlpetely integrated` wollen wir dementsprechend auch die Datenhoheit haben“, so Peter Sticht, Geschäftsführender Gesellschafter der STIWA Holding.

Dass sich die Theorie von der Praxis unterscheidet macht Sticht am Beispiel der zahlreichen Cloudanbieter fest: „Viele Unternehmen wittern jetzt das große Geschäft, aber ob die Industrie wirklich schon so weit ist … Es beschäftigen sich natürlich alle damit, aber ich habe bisher noch kein Unternehmen entdeckt, das seine Daten in eine Cloud hochladen will. Wir haben sehr viele Kunden, die international aufgestellt sind und Daten weltweit hin und her schieben, aber keines der Unternehmen macht das über eine Cloud“, so Sticht.