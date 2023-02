Seit 1980 sind in den USA die inflationsbereinigten Einkommen von Personen mit Hochschulabschluss erheblich gestiegen, während das inflationsbereinigte Einkommen von Männern ohne Abschluss um 15 % gesunken ist. Welchen Anteil an dieser Veränderung hat die Automatisierung? Die wachsende Einkommensungleichheit könnte unter anderem auch auf die abnehmende Verbreitung von Gewerkschaften, die Marktkonzentration, die zu einem Mangel an Wettbewerb um Arbeitskräfte führt, oder andere Arten des technologischen Wandels zurückzuführen sein. "Diese eine Variable erklärt 50 bis 70 Prozent der Veränderungen oder Variationen zwischen den Gruppen der Ungleichheit von 1980 bis etwa 2016", kommentiert MIT-Forscher Daron Acemoglu die Studienergebnisse.

Für die Studie verwendeten die Forscher Statistiken über den Umfang des Einsatzes menschlicher Arbeitskräfte in 49 Branchen zwischen 1987 und 2016 sowie Daten über die in diesem Zeitraum eingesetzten Maschinen und Software. Die Wissenschaftler verwendeten auch Daten, die sie zuvor über die Einführung von Robotern in den USA zwischen 1993 und 2014 zusammengestellt hatten. In früheren Studien haben sie herausgefunden, dass Roboter allein eine beträchtliche Anzahl von Arbeitnehmern in den USA ersetzt haben, einigen Unternehmen geholfen haben, ihre Branchen zu dominieren, und zu Ungleichheit beigetragen haben.