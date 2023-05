Was sind Ihrer Meinung nach im Moment die größten Chancen und Risiken in der Branche?

Machanek: Momentan beschäftigt uns noch die Problematik der Lieferketten, obwohl wir hier bereits einen Aufwärtstrend erkennen. Dennoch, Pilz ist als verlässlicher Lieferant und als offen agierender Partner für Kunden bekannt. Und genauso gehen wir auch mit dem Thema Lieferkette und aktuellen Lieferverzögerungen um. Wir kommunizieren hier offen und ehrlich. Damit ist sichergestellt, dass die Produktionspläne der Kunden auch halten. Im Notfall oder bei Lieferschwierigkeiten helfen wir uns in der Pilzgruppe auch über nationale Grenzen hinweg aus. Diese Vernetzung als international agierendes Unternehmen ist ein großer Vorteil für unsere Kunden. Eine große Chance für die Branche sehe ich im regen Austausch, der sich durch die Änderungen an der Maschinenverordnung ergeben hat und dem damit einhergehenden Diskussions- und Gesprächsbedarf zu akuten Themen wie der Industrial Security.

Wenn Sie auf Ihr Produktportfolio blicken, was sind Neuheiten oder Highlights, die Ihnen besonders am Herzen liegen?

Machanek: Auf der heurigen SMART dreht sich bei uns alles um das Thema der Industrial Transformation und um die Bewältigung kommender Herausforderungen. Dazu präsentieren wir unsere innovativen, modularen Lösungen für Safety & Security. Wir zeigen neue Erweiterungen für das Identification and Access Management (I.A.M.). Unser Portfolio bietet ein komplettes Angebot an Produkten, Lösungen und Software für den umfassenden Schutz von Mitarbeitern und zur optimalen Absicherung Ihrer Maschinen und Anlagen: von der einfachen Authentifizierung, über komplexe Zugangsberechtigungen und das Zutrittsmanagement, bis zur sicheren Betriebsartenwahl, der Wartungssicherung sowie der Absicherung von Daten- und Netzwerken – also Safety und Security in einem System! Wir leisten heuer auch einen Beitrag zum abwechslungsreichen Vortragsprogramm. Andreas Willert, Safety & Security Consultant, zeigt am zweiten Messetag, wie leicht man über das Darknet in die Produktion gelangen kann und wie sie sich schützen können und klärt über die Pflichten als Unternehmer auf (Mittwoch, 24.05., 14.30 Uhr im Vortragsraum der SMART).