Übernahme : dataTec übernimmt MESATEC und erschließt Schweizer Markt

dataTec kauft MESATEC, einen Distributor in der Schweiz für elektronische und elektrische Messtechnik. Durch die Übernahme soll nun auch das Schweizer Kundenklientel bedient werden. Die bisherigen Standorte von mesatec - in Hünenberg (bei Zürich) und in Genf - bleiben erhalten.