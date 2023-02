Der regionale Charakter, die einfache Organisation, die unkomplizierte Atmosphäre und das fokussierte Themenspektrum werden von den Ausstellern als Erfolgsfaktoren der all about automation hervorgehoben. So etwa Stefan Ulrich, Applikationsingenieur bei Kraus & Naimer: „Die all about automation ist für uns die ideale Messe, um uns direkt vor Ort beim Kunden mit unseren Produkten zu präsentieren.“ Diana Schilder, Marketingexpertin bei Hydrive Engineering: „Die aaa ist für uns perfekt: alle Aussteller sind gleichwertig, der Besucherkreis passt genau zu unserer avisierten Zielgruppe; es passt regional, auch bezüglich der Kundengröße. Das LeadManagement wird super vereinfacht. Nicht zuletzt spielt auch die komplett im Konzept inbegriffene Versorgung eine wesentliche Rolle.“

Sehr zufrieden mit dem Messeerlebnis waren auch die Besucher. Bei der direkt im Anschluss an die Messe durchgeführte Befragung ergab sich ein Zufriedenheitswert von 8,8 auf einer Skala von 1 bis 10. Die Besucher nutzen ihre Zeit auf der Messe für intensive Gespräche. Deren Bedeutung hebt Stefan Ziemba, Vertriebsleiter bei IAI Industrieroboter GmbH hervor: „Gerade unter den aktuell anspruchsvollen Rahmenbedingungen waren die persönlichen Gespräche mit unseren Kunden aus der Region von unschätzbarem Wert für uns. Diese persönlichen Begegnungen sind in ihrer Qualität durch keine technischen Hilfsmittel gleichwertig zu realisieren.“ Erstmals in Chemnitz dabei war May Distribution. Das Fazit des Geschäftsführers Dieter Schink fällt positiv aus: „Die all about automation in Chemnitz ist eine fachlich sehr fokussierte Messe, die über die zwei Veranstaltungstage hinweg ausschließlich von Fachpublikum frequentiert wird. Organisation und Betreuung vor Ort durch Easyfairs sind vorbildlich, ebenso das Marketing vor und während der Messe.“