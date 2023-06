KI und Automatisierung werden als Lösung für den anhaltenden Fachkräftemangel gesehen. Welche Auswirkungen sehen Sie auf Ihre Branche durch KI und Automatisierung?

VDMA: Einer der zentralen Treiber für die Digitalisierung und die Teil- und Vollautomatisierung der Industrie in Europa ist unbestritten der Arbeitskräftemangel. Der Maschinenbau ist dabei der Lösungsanbieter für die Industrie, um Produktivitätssteigerungen mit weniger Arbeitskräften zu erzielen – trotzdem werden in anderen Bereichen deutlich mehr Arbeitskräfte gesucht. Derzeit beschäftigt der Maschinen- und Anlagenbau in der EU etwa 3 Millionen Arbeitskräfte, in Deutschland 1,2 Millionen und in Österreich über 100.000. Das wird auch durch die steigende Roboterdichte und Digitalisierung in Fertigung und sämtlichen anderen Unternehmensbereichen sichtbar. Ein hoher Automati sierungsgrad und attraktive Bedingungen für die Beschäftigung von Fachkräften gehen zwischenzeitlich Hand in Hand. Natürlich ist dabei auch der Maschinen- und Anlagenbau vom Fachkräftemangel betroffen – zur Zeit beklagt in Deutschland jedes zweite Unternehmen Arbeitskräftemangel, in Österreich jedes dritte. Der Arbeitskräftemangel ist das größte Produktionshindernis noch vor Mangel an Vormaterialien (weiterhin insb. Elektronik-Teile) oder fehlenden Aufträgen. Nur mit einer sinnvollen Kombination aus Automatisierung und Digitalisierung sowie attraktiven Bedingungen für die Ausbildung und Beschäftigung von Fachkräften können wir in Österreich und Europa ein attraktiver Industriestandort sein.

FEEI: Die Elektro- und Elektronikindustrie setzt schon seit vielen Jahren auf Automatisierung und Vorgänger von KI. Schwerpunkte liegen dabei auf der Optimierung von Planungsprozessen und eingebetteter Systeme in der Produktion. Auch die Überprüfung der Performance mithilfe von Echtzeitdaten spielt eine große Rolle. Die smarten Technologien dafür liefert zu einem großen Teil die Elektro- und Elektronikindustrie selbst, die somit eine Doppelrolle – sowohl als Anwender, als auch als Hersteller von sogenannter „Industrie 4.0“ – innehat. Die Anzahl der hochdigitalisierten Unternehmen, also der Unternehmen mit einem hohen Anteil an digitalisierten Produkten, Prozessen und Services, wird sich in den nächsten Jahren mehr als verdreifachen. Insbesondere in der Elektro- und Elektronikindustrie werden über 90 Prozent der Unternehmen ihre Wertschöpfungsketten stark digitalisieren. Dank zu erwartender Effizienzsteigerungen und sinkender Herstellungskosten können dadurch andere Wettbewerbsnachteile kompensiert werden.

ZAB: Das Potenzial für den Einsatz von KI und Automatisierung ist in der Baubranche enorm hoch, die Akzeptanz der Bauarbeiter für technische Neuerungen ist aber oft verhalten und aufgrund der guten Auftragslage der letzten Jahre haben viele Unternehmen auch die Notwendigkeit der Veränderung nicht gesehen. Hier muss auf vielen Ebenen ein Wandel passieren, um diese Technologien gut einsetzen zu können.

FMTI: Das Thema Automatisierung der Produktion ist für unseren Sektor nicht neu. Schon seit Jahrzehnten werden Produktionsprozesse automatisiert, gleichzeitig steigt die Beschäftigung in unserem Sektor. Das heißt, wir erwarten durch den Einsatz von KI und eine beschleunigte Automatisierung einen Bedarf an neuen Fachkenntnissen, aber generell keine Entspannung des Arbeitskräfte- und Fachkräftemangels. Dieser hat sich in den letzten Jahren noch verschärft. Steigende Automatisierung ist eine Notwendigkeit, um unsere Produktivität zu erhöhen und Wachstum zu ermöglichen, sie wird aber den Arbeitskräftemangel nicht lösen. Um dem Fachkräftemangel zu begegnen, wird es sicher notwendig sein, bestehende Mitarbeiter zu schulen. Neue Visualisierungssoftware ist hier ein Ausbildungstool, das in Zukunft genützt werden wird.