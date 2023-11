Kategorie: Best Industrial Application

BELDEN DEUTSCHLAND GMBH

IO-Link zu SPE 10BASE-T1L Gateway: Das Projekt „IO-Link zu SPE 10BASE-T1L Gateway“ beschreibt den Mini IO-Link Master LioN-H mit Single Pair Ethernet, der den 10BASE-T1L Standard zur Datenübertragung bis zu 1 Kilometer unterstützt. Es handelt sich um eine Konzeptstudie, die bei BELDEN entstanden ist, um zu zeigen, wie man auf einfache Weise Standard-I/O- und IO-Link-Signale in ein SPENetzwerk mit EtherNet/IP integrieren kann.

Kategorie: Most Sustainable Application (environmental)

MAGNETIC COMMUNICATION CORP.

Control system for farming via SPE: Das Projekt „Control system for farming via SPE“ stellt ein geschlossenes Single Pair Ethernet (SPE) System vor, das auf den Umweltschutz abzielt und die Fähigkeiten von SPE für die Datenübertragung über große Entfernungen, robuste Konnektivität und effiziente Energienutzung aufzeigt. Im UseCase wurden Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsdaten lokal erhoben, gespeichert und verwaltet und anschließend nahtlos von mobile devices abgerufen. Die direkte Nutzung von Ethernet ab dem Sensor vereinfacht den Aufbau von Überwachungs- und Steuerungssystemen für Landwirtschaft, Medizin, Windenergie und weitere Einsatzbereiche. In der Kategorie MAKER SCENE wurden die besten drei Lösungen prämiert, die an keine festen Themenbereiche und Anwendungsfelder gebunden waren. Sie sollten verdeutlichen, was technisch alles mit SPE möglich ist, auch abseits typischer Industrieanwendungen.

Kategorie: Maker Scene

1. PLATZ: SCOTT RAPSON | ELECTRIC UI | ST. PETERS, SOUTH AUSTRALIA

Deep-sea sensor node / New PD and PSE function board: Das Projekt untersucht die Praktikabilität der Verwendung von SPE als Einkabellösung für Sensorknoten in der Meeresforschung durch die Implementierung einer kundenspezifischen 10Base-T1L- und Power Over Data Line (PoDL)-Platine mit dem Sparkfun MicroModFormfaktor. Die SPE-Implementierung wurde mit einem für 200 m Tiefe tauglichem Gehäuse mit kundenspezifischer Rückwandplatine, 3D-gedruckten Halterungen und einem ESP32 zur Verwaltung hochauflösender Druck- und Temperatursensoren verpackt. Um den Sensorknoten in der Praxis zu demonstrieren, wurde er nicht-invasiv an einem Steg neben einem lokalen Tauchriff montiert und ermöglichte eine Echtzeit-Sensorprüfung und - aufzeichnung an der Oberfläche.

Kategorie: Maker Scene

2. PLATZ: MD. KHAIRUL ALAM | DHAKAR, BANGLADESH

Control system for drinking water tanks in residential buildings: Alle mehrstöckigen Gebäude haben einen oder mehrere Wassertanks auf dem Dach, um das Wasser auf alle Stockwerke zu verteilen. Der Haupttank befindet sich im Boden und wird in der Regel vom Versorgungsunternehmen gefüllt. Eine elektrische Pumpe pumpt das Wasser aus dem Reservoir in den Wassertank auf dem Dach. In den meisten Gebäuden in Bangladesch wird das System manuell betrieben und eine Person schaltet die Pumpe manuell ab, wenn der Wassertank voll ist. Durch diesen manuellen Vorgang wird immer wertvolles Wasser und indirekt auch Strom verschwendet. Ein automatisches System kann das Problem lösen und eine große Menge an Wasser und Strom sparen, indem es die Pumpe automatisch ausschaltet, wenn der Wassertank voll ist, und sie wieder einschaltet, wenn der Tank wieder gefüllt werden muss. Das Projekt versucht, das Problem durch ein automatisches System zu lösen, wobei das Hauptproblem darin bestand, eine zuverlässige Kommunikation zwischen dem Wassertank auf dem Dach und der Wasserpumpe auf dem Boden herzustellen. Schließlich wurde das Problem durch Single Pair Ethernet Communication gelöst. SPE ist die am besten geeignete Kommunikationstechnik für die Kommunikation zwischen Dach und Boden in einem mehrstöckigen Gebäude, da Single-Pair-Ethernet über mehr als 1 km zuverlässig funktioniert.

Kategorie: Maker Scene

3. PLATZ: JULIAN BLANCO |NORTH STONINGTON, CT, UNITED STATES

Projekt: Acustic Monitoring Buoy: Das Ziel des Projekts ist die Entwicklung einer kostengünstigen akustischen Überwachungsboje, die Meereslebewesen und den Schiffsverkehr überwachen und in Echtzeit über SPE vom Meeresboden Boden an ein Funkgerät an der Oberfläche senden kann