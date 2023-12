Diese und viele andere digitale Lösungen werden eine wesentliche Rolle beim ökologischen Wandel des Maschinen- und Anlagenbaus spielen. Und Lenze hat den Anspruch, seine Maschinenbau-Kunden bei der digitalen Transformation zu begleiten. Klimaerwärmung und Nachhaltigkeit sind allerdings nicht die einzigen treibenden Kräfte in der Digitalisierung, dazu kommen beispielsweise der allgemeine Kostendruck und der Mangel an Fachkräften. „Daher bauen wir unser Angebot an hochqualitativer Hardware, offenen Softwareplattformen und digitalen Services laufend aus“, so Röbl. Wie in vielen anderen Bereichen ist auch im Maschinenbau immer öfter die Software ein Innovationsmotor. Nicht zuletzt aus diesem Grund schlägt Lenze mit seiner offenen Automatisierungsplattform NUPANO die Brücke zwischen IT und OT – nicht nur bei der Auslieferung der Maschine, sondern über den gesamten Lebenszyklus hinweg. NUPANO bringt digitale Services direkt an die Maschine. Damit nimmt Lenze Maschinenbauern die Aufgabe ab, selbst umfangreiches IT-Know-how im eigenen Unternehmen aufzubauen. Sie können alle Vorteile nutzen, die die IT bietet, sich dabei auf ihre Kernkompetenz konzentrieren und dennoch das volle Potenzial der IT nutzen. Trotzdem sind die Anwendungen hoch individuell und speziell auf die Anforderungen des jeweiligen Kunden zugeschnitten.