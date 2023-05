"Die Freude auf die kommende Smart Automation Austria ist groß. Der Zuspruch der Aussteller zeigt, dass wir eine Veranstaltung anbieten, die auf der Höhe der Zeit ist und Besucher und Aussteller gleichermaßen anspricht", sagt Christoph Schrammel, Product Manager der Smart Automation Austria bei RX Austria & Germany. Auf der Messe werden Branchenplayer wie Siemens, Festo, Pilz, Beckhoff, Rittal, ABB und Phoenix Contact vertreten sein. Mit mehr als 170 Ausstellern ist die Smart Automation Austria ausverkauft und bietet alle Facetten der industriellen Automatisierung.

In Zeiten, in denen die Suche nach Wegen zur Steigerung der Effektivität und Effizienz in der Produktion intensiver denn je ist, bietet die Smart Automation Austria eine einzigartige Gelegenheit, das Potenzial der industriellen Automatisierung zu erkunden. Die Energieeffizienz ist ein weiterer wichtiger Faktor, der durch moderne Automatisierungstechnologien deutlich optimiert werden kann. Darüber hinaus gewinnt auch der Bereich der Nachhaltigkeit, insbesondere der schonende Umgang mit Ressourcen, zunehmend an Bedeutung.