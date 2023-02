Die Serie-A-Finanzierungsrunde bringt Cybus insgesamt acht Millionen Euro zusätzliches Kapital ein, um die Wachstumsphase des Unternehmens fortzusetzen. Angeführt wird die Finanzierungsrunde von der Beteiligungsgesellschaft PwC Holdings Germany GmbH, die sich auf die Stärkung von industriellen Innovationen konzentriert, um die europäische Industrie durch digitale Transformation zukunftsfähig zu machen.

Neben PwC beteiligen sich nun auch der ehemalige CEO der Dürr AG Ralf Dieter und der frühere Siemens CEO der Business Unit Factory Automation Ralf-Michael Franke an dem Unternehmen. Weiteres Wachstumskapital erhält Cybus von seinen Bestandsgesellschaftern wie dem btov Industrial Technologies Fund, dem CEO der SCHUNK GmbH & Co. KG Henrik Schunk, dem Hamburger Unternehmer Andreas Pfannenberg und dem btov Privatinvestorennetzwerk. Mit dem neuen Kapital dreht sich bei Cybus alles um das Stichwort Kollaboration: Neben dem Aufbau eines Ökosystems aus Integrations- und Anwendungspartnern wird das Unternehmen in Funktionen, Tools und Prozesse investieren, die die Zusammenarbeit zwischen Produktions-, IT- und Business-Stakeholdern für die schnelle und nachhaltige Umsetzung von Industrial IoT Use Cases revolutionieren werden.