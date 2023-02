„Cybersicherheit wird leider noch nicht so ernst genommen, wie man es nach den vielen Cyberattacken und Schadensfällen der letzten Jahre eigentlich erwarten könnte“, fasst Laurin Dörr die Motivation dahinter zusammen. Der gelernte Elektrotechniker befasst sich seit 8 Jahren mit dem Thema Cybersicherheit in der Industrie. Wie hoch die Kosten sind, die sowohl betroffenen Unternehmen als auch der Volkswirtschaft durch Angriffe auf vernetzte Systeme entstehen, lässt sich kaum hoch genug ansetzen. Im Jahr 2021 bezifferte eine Studie des Digitalverbands Bitkom den Schaden mit mindestens 223 Milliarden Euro pro Jahr – und das alleine in Deutschland. Gleichzeitig verzeichnen alle relevanten Stellen eine stark steigende Zahl an Cyberangriffen. Doch die Industrie geht dem Thema nicht so stark nach, wie es nötig wäre. Also kommen nun Vorgaben von Seiten des Gesetzgebers, um den Erfolg der Digitalisierung nicht zu gefährden.

Die bisherige NIS-Richtlinie hat sich vor allem auf IT-Systeme konzentriert. Das ändert sich nun, angesichts der Realität von immer mehr vernetzten und miteinander kommunizierenden Geräten. Jedes Ethernet-Kabel, jede Wlan-Schnittstelle und jede Steuerungskomponenten mit Cloud-Anbindung ist ein potenzielles Einfallstor für Eindringlinge von außen. Mit den gängigen Abwehrmechanismen aus dem IT-Umfeld kommt die Industrie jedoch nicht weit, sagt Dörr: „OT-Netze haben aber ganz andere Anforderungen.“ Im Kern geht es darum, dass eine Maschine nicht einfach abgeschaltet werden kann, nur weil ein verdächtiger Vorgang entdeckt wurde. NIS-2 verpflichtet daher dazu, passende Branchen-Standards für die Zertifizierung auszuwählen. Konkret vorgegeben sind in dieser Richtlinie keine. Doch es zeichnet sich immer mehr ab, so Dörr, dass sich die IEC 62443 durchsetzen wird. An dieser Normenreihe für die Sicherheit industrieller Kommunikationsnetze sollten man sich also orientieren – etwas, dass Entwickler von Komponenten und Integratoren schon längt tun. In Kürze wird es auch für die Betreiber von Industrieanlagen eine eigene Erweiterung der IEC 62443 geben, die die entsprechenden Prozesse beschreibt.