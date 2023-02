Beim Automatisierer Pilz Österreich beschäftigt man sich intensiv mit den neuen Auflagen, die große Auswirkungen auf die gesamte Branche haben werden. Geschäftsführer David Machanek und Gerhard Stockhammer, Vice President Business Development, touren derzeit durch die Bundesländer und klären über die bevorstehenden Regelungen auf. „Es ist besser, sich jetzt schon auf die Änderungen einzustellen. Es ist wichtig, dass die Maschinenhersteller und die Anwender jetzt in Kommunikation treten und die erforderlichen Umsetzungen gemeinsam planen“, so Machanek.



Die neue Maschinenverordnung wird noch heuer im EU-Amtsblatt veröffentlicht werden und in Kraft treten. Danach muss sie nach einer 36-monatigen Übergangsphase verbindlich umgesetzt werden. Auch wenn sie in der Maschinenverordnung nicht explizit genannt werden, spielen sie eine enorme Rolle: Die neue Cybersecurityrichtlinie NIS2 und die KI-Richtlinie. Wie die Wechselwirkung der drei verschiedenen Regulatorien funktioniert, schauen wir uns im Detail an.