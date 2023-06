Immer mehr Partnerunternehmen der ctrlX World bringen über Co-Creation ihre eigenen Stärken und Lösungen in den Automatisierungsbaukasten ctrlX AUTOMATION ein. So hat die voraus robotik GmbH eine Motion-Lösung entwickelt, die es ermöglicht, Industrieroboter mit ctrlX AUTOMATION zu steuern. Die Programmierung kann sowohl in einem einzigartigen No-Code-Stil als auch mit einer erweiterten Programmierumgebung für kundenspezifischen Code erfolgen. Auch die FANUC Deutschland GmbH unterstützt mit dem FANUC RMI Connector die nahtlose Integration der Robotik in die Steuerungsumgebung der ctrlX CORE. Die verbundenen FANUC Roboter können direkt und einfach über den ctrlX Data Layer von ctrlX AUTOMATION angesteuert werden.

Auf der automatica stellt Bosch Rexroth auch die erste industrielle Automatisierungslösung für die Tiefentladung von Hochleistungsbatterien als Voraussetzung für das Recycling. Sie verkürzt einen bislang 24 Stunden dauernden Prozess auf weniger als 15 Minuten. Die Batteriezellen unterschiedlicher Herstellender, in verschiedenen Größen und Typen transportiert das Transfersystem TS 5 zwischen den Diagnose-, Entlade- und Demontagestationen. Nach der Kontaktierung entlädt eine modular aufgebaute Lösung aus dem Automatisierungsbaukasten ctrlX AUTOMATION die Batteriezellen in der Entladestation. Die Entladeeinrichtung automatisiert die Eingangsprüfung, das patentierte Tiefentladen mit chemischer Inaktivierung sowie die Erfolgsprüfung. Durch das Recycling der Batterien können bis zu 95 Prozent der chemischen Elemente erneut dem Batterie-Produktionsprozess zugeführt werden.