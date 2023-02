Selbstverständlich ist es nicht, dass in der Nähe des bestehenden Hauptsitzes nun ein weiteres Gebäude steht: Nachdem der Bauantrag für den Neubau im März 2020 eingereicht war, kam mit der Covid-19-Pandemie der erste Lockdown. „Von einem Tag auf den anderen mussten wir auf fast 100 Prozent Homeoffice-Quote umstellen. Das kurz zuvor noch überfüllte HQ war plötzlich dunkel, trüb und leer”, erinnert sich Phillip Werr, Mitglied der Geschäftsleitung von COPA-DATA.

Trotz der Möglichkeiten, die sich durch Remote Working eröffnen, ist Werr davon überzeugt, dass es auch in der Zukunft einen gemeinsamen Arbeitsort, als Raum der Begegnung und des kreativen Austauschs braucht: „Die soziale Komponente, das Miteinander, ist ein wesentlicher Teil unseres Lebens. Jeder Arbeitsplatz ist auch Lebensraum – in dem wir einen Großteil unseres Tages verbringen. Also sollten wir uns hier auch wohlfühlen.“

Um diese Anforderungen an eine moderne Arbeitsumgebung bestmöglich in einem Neubau umzusetzen, wurde das Architektenbüro Halle 1 beauftragt, das unter anderem mit dem Perron am Hauptbahnhof und der Neuen Mitte in Lehen städtebauliche Akzente in Salzburg gesetzt hatte. Architekt Gerhard Sailer war es darüber hinaus ein Anliegen, dass das neue Gebäude auch „in seiner Außenerscheinung jene Sachlichkeit, Präzision, Wertigkeit und Funktionalität vermittelt, die sich Kunden von COPA-DATA auch in der Softwareentwicklung erwarten.” Es ist ein Ort geworden, der in einer Mischung aus Diversität und Freiraum innovatives Denken ermöglicht.