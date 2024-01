Für Unternehmen wie Cognex ist der herstellerunabhängige Ansatz von UniversalAutomation auch deshalb so interessant, da er die Anbindung von OT an IT erheblich vereinfacht. Programme zur Datenauswertung oder Bilderkennung können somit vergleichsweise unkompliziert in ein Automatisierungskonzept integriert werden. Das ist möglich, da UniversalAutomation eine grundsätzlich herstellerunabhängige und softwarezentrierte Herangehensweise an die Automatisierung fördert.

Basierend auf der IEC61499 sind Steuerungshardware und Programmierumgebung dabei nicht länger proprietär aneinander gebunden. Einmal erstelle Softwareanwendungen können stattdessen herstellerunabhängig auf beliebige Hardwarekomponenten mit CPU verteilt werden. Dank der so ermöglichten Wiederverwendbarkeit von Software sind Integration und Migration erheblich beschleunigt und die Verzahnung von OT und IT kann deutlich einfacher erfolgen.