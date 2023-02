So hat MECHA den Kleinteile-Entlader DepotVakuum entwickelt, damit die Teile im Durchmesser zwischen 0,2 und 8 mm sicher aus der Maschine entladen werden, verloren gehen und auch nicht vermischt werden. Mit den DepotMini SPC Teilespeichern werden definierte Losgrößen in Behältern gespeichert und Prüfteile nach Prüfplan separiert. MECHA verfolgt dabei ein modulares Konzept, welches individuell auf die Kundenanforderungen eingeht. So stehen verschiedene Behälteranzahlen, Behältergrößen, Zählsensoren, Trichter und HMI's zur Wahl.

Für große Drehteile hat MECHA den DepotMax entwickelt. Dieser Palettenspeicher ist für Teileserien in mittlerer Größe ausgelegt und für Stückzeiten größer 2 Minuten. Die Aufgabe ist, dass Teile in der Geisterschicht automatisch in den DepotMax einlaufen und dort vereinzelt und chronologisch gespeichert werden. Ist der Speicher voll, wird er vom Mitarbeiter innerhalb von 12 Minuten entladen. Besonders hervorzuheben ist die Flexibilität des Systems, das ohne weitere Rüstzeiten auskommt.

Der Einsatz von MECHA Entladern und Teilespeichern führt damit zu Kosteneinsparungen bei der Qualitätssicherung und zu einer deutlichen Produktivitätssteigerung durch Ausnutzung der Randzeiten.