Experience Contexts and Tools : Clemens Zierler neuer Unit-Leiter am AIT Center for Technology Experience

Clemens Zierler ist neuer Head der Competence Unit Experience Contexts and Tools am Center for Technology Experience des Austrian Institute of Technology, das von Manfred Tscheligi geleitet wird. Zuletzt war Zierler Head of Corporate Development beim oö. Feuerwehr-Spezialisten Rosenbauer. Davor hat der Oberösterreicher das Institut für Arbeitsforschung und Arbeitspolitik an der Johannes Kepler Universität Linz geleitet.