SPIEGLTEC entwickelt sich kontinuierlich weiter, um seine Position als EPCM-Anbieter für die Bereiche Pharma, Chemie und Life Sciene im DACH-Raum weiter auszubauen. Seit Oktober 2023 verstärkt Christoph Gross die Abteilung Business Development & Sales. Der gebürtige Steirer verfügt über umfassende Management- und Sales-Erfahrungen in führenden Positionen im Industriebereich. So war er insgesamt fast fünfzehn Jahre im industriellen Anlagenbau tätig. Sechs davon leitete er den Bereich „Mechanical Engineering“ in einem Industriekonzern inkl. aller dafür erforderlichen Aufgaben wie Kundenbetreuung, Konzepterstellung und strategische Planung. Den Grundstein für seine Karriere legte der 34-Jährige mit seinem abgeschlossenen Diplomstudium „Automatisierungstechnik-Wirtschaft“ an der FH Campus 02 in Graz, in dem er sich auf Verfahrenstechnik, Umwelttechnik, Projektmanagement und Unternehmensführung spezialisierte.

„Ich freue mich, in meiner neuen Verantwortung und als Teil eines überaus engagierten Teams die Zukunft von SPIEGLTEC aktiv zu gestalten. Neben dem breiten Aufgabenspektrum und Portfolio reizt mich dabei besonders die Herausforderung, Erneuerung und Kontinuität in Einklang zu bringen. Nur so gelingt es uns, am Puls der Zeit zu bleiben, ohne dabei den Fokus auf das Wesentliche zu verlieren“, so Christoph Gross.

In seiner neuen Position hat sich Christoph Gross das Ziel gesetzt, das Kundenportfolio von SPIEGLTEC weiter auszubauen und den EPCM-Anbieter im DACH-Raum noch bekannter zu machen. Dazu wird er auf den vielfältigen Projekterfahrungen und dem internen Know-how in Brixlegg aufbauen, um maßgeschneiderte Lösungen zu erarbeiten, die die aktuellen und künftigen Bedürfnisse der Kund*innen bestmöglich erfüllen.