„Ich danke Stepken schon jetzt herzlich für seine herausragende Leistung – unter seiner langjährigen Führung hat sich TÜV SÜD zu einem führenden internationalen Anbieter von Prüf- und Zertifizierungsdienstleistungen entwickelt“, sagt Klaus Draeger, Vorsitzender des Aufsichtsrats der TÜV SÜD AG. „Bußmann war unser Wunschkandidat für die Nachfolge. Er bringt große Erfahrung aus dem technischen Bereich wie auch im internationalen Management mit, um die zukünftige Entwicklung von TÜV SÜD erfolgreich zu gestalten. Ich freue mich auf eine vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit mit ihm“, sagt Draeger weiter.

Johannes Bußmann ist derzeit Vorstandsvorsitzender der Lufthansa Technik AG. Vor seiner Ernennung zum Vorstandsvorsitzenden ab April 2015 führte er seit September 2012 das Vorstandsressort Personal, Engine & VIP-Services. Seinen beruflichen Werdegang begann er 1998 als Produktingenieur bei ABB Mannheim. 1999 begann er seine Karriere bei Lufthansa Technik in Hamburg als Entwicklungsingenieur im Bereich Produktmanagement und -entwicklung. 2001 übernahm Bußmann die Position des Vertriebsleiters Asien und Australien, zunächst vom Unternehmenssitz in Hamburg, ab 2003 aus Singapur. 2005 wurde er Hauptabteilungsleiter des Bereichs Marketing and Sales der Lufthansa Technik in Hamburg, bevor er 2007 zum Bereichsleiter Geräteversorgung und 2011 zum Bereichsleiter Triebwerke ernannt wurde.