Ausgezeichnet wurden die Building Digital Solutions 421 GmbH und die Brantner Österreich GmbH für das Projekt „Brantner AI and Robotic“. Mithilfe künstlicher Intelligenz schließt sich der Kreislauf der Abfallwirtschaft, indem weggeworfenen Objekten ein zweites Leben gegeben wird. Das von Physiker Dr. René Heinzl entwickelte neuronale Netz kann alle Arten von Kunststoffen in Echtzeit, direkt am Förderband der firmeneigenen Trennanlage, erkennen. Roboter sortieren Objekte treffsicher aus dem Müllstrom. Welche Kunststoffe das sein sollen, kann selbst definiert werden. Hauptziel ist jedoch die Trennung von wertvollen PET-Flaschen aus dem allgemeinen Kunststoffstrom. Die Jury befand, dass sich das Projekt durch State-of-the-art-Technologien wie KI und Robotics auszeichnet. es verbinde Ökologie, und somit Kreislaufwirtschaft, mit Ökonomie mittels Effizienzsteigerung durch Automatisierung und Erhöhung der Ertragskraft. Die umfassende Beraterleistung begleitete alle Phasen des Projekts und hatte auch die Exportfähigkeit von Beginn an im Fokus. Die Lösung ist in der Praxis schon voll im Einsatz, weiteres Zukunftspotenzial ist gegeben.

„Beratungsleistungen tragen wesentlich zum Erfolg und zur Weiterentwicklung von Geschäftsmodellen bei. Diese Leistungen stellen wir mit dem Staatspreis Consulting ins Rampenlicht und möchten Unternehmen dazu ermutigen, das ausgezeichnete Beratungs-Know-How in Anspruch zu nehmen.“ so Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher am Mittwochabend bei der Verleihung des Staatspreises im Festsaal der Wiener Hofburg.