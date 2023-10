Marcus Frei, Geschäftsführer der NEXT Robotics GmbH& Co. KG, sagte: "In den vergangenen zwei Jahren haben wir Bota-Sensoren für leistungsfähige Lösungen mit Roboterarmen wie denen von Universal Robots und Mecademic geliefert. Die hochqualitativen Sensoren von Bota passen perfekt zu unseren Robotern und geben ihnen den Tastsinn, der für besonders komplexe und kritische Anwendungen gemessen, verarbeitet und genutzt werden kann. Die Intensivierung der Zusammenarbeit mit Bota ist für uns als Systemhaus für neuartige Robotik ein logischer Schritt."

Klajd Lika, CEO und Gründer der Bota Systems AG: " Durch die enge Zusammenarbeit mit Mecademic und als zertifizierter UR+ Partner für Universal Robots ist es nur logisch, NEXT zu unserem offiziellen Distributor für die DACH-Region (Deutschland, Österreich und Schweiz) zu machen. Ein Lagerbestand an Bota-Sensoren bei NEXT wird zu kürzeren Lieferzeiten für neue und bestehende Kunden in diesen Ländern führen." NEXT robotics ist in der DACH-Region gut etabliert und ist bereits offizieller Vertriebs- und Integrationspartner von Mecademic und Universal Robots.

Die 6-achsigen Kraft-Drehmoment-Sensoren MiniONE, MiniONE Pro und Medusa von Bota Systems passen perfekt zu den Robotern von Mecademic, und der SensONE-Sensor und das Sensorkit sind für den Einsatz mit Universal Robots UR+ zertifiziert.

Bota wird auf der Motek (Halle 7, Stand 7103) sein gesamtes Sensorsortiment vorstellen und zwei Live-Demonstrationen auf dem Messestand zeigen. Bei der ersten handelt es sich um einen Mecademic Meca500-Roboter mit einem 6-Achsen-Kraftmomentsensor, der verschiedene Anwendungen wie Produkttests, Kleinteilmontage und Mikropolieren demonstriert. Der zweite ist ein Universal Robots UR3 mit einem 6-achsigen Kraftmomenten-Sensor, der verschiedene Aufgaben wie Schleifen und Polieren ausführt.