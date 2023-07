Die Bossard-Gruppe bietet weltweit Dienstleistungen in der industriellen Verbindungs- und Montagetechnik sowie in der Optimierung von Produktionsabläufen. Seit 2012 gehört auch die KVT-Fastening GmbH aus Oberösterreich zum Unternehmen. Auf 1.600 Quadratmetern bietet man in einem Experience Center strategische Services auf einem neuen Level an: Hier werden industriell gefertigte Produkte wie beispielsweise ein Aufzug, ein Motorrad oder Fahrerkabinen in ihre Einzelteile zerlegt und analysiert. So können C-Teile und Verbindungselemente optimiert, Kosten reduziert und der Output optimiert werden. Das Experience Center ist nur ein Teil der Zukunftsstrategie von Bossard in Österreich: Mit Gernot Schmidt hat man auch einen erfahrenen Geschäftsführer an die Spitze des Unternehmens geholt.

Gernot Schmid ist seit 2015 Geschäftsführer von KVT-Fastening mit Sitz in Linz. Das Unternehmen gehört bereits seit 2012 zur international tätigen Bossard-Gruppe. Schmidt hat nun auch die Geschäftsführung von Bossard in Österreich übernommen und sich zum Ziel gesetzt, als „One Bossard Austria“ das gesamte Produktportfolio; die Serviceleistungen und Engineeringkompetenzen beider Unternehmen aus einer Hand anzubieten und auf strategische Kundenservices zu fokussieren.

Dafür wurde unter anderem das Experience Center in Linz geschaffen: Auf einer Fläche von 1.600 Quadratmetern können Unternehmen verschiedenste Ingenieursleistungen in Anspruch nehmen, um ihre Produkte zu testen und zu optimieren. Beispielsweise wird so Verbesserungspotential bei der Fügetechnik oder bei den Verbindungen zwischen einzelnen Teilen von jeglicher Art von Endprodukten eruiert: „Firmen können das Experience Center exklusiv für Tech-Days buchen, um so mit unseren Experten direkt an ihren Produkten zu arbeiten. Dabei geht es um Verbesserungspotenziale bei Konstruktion, Werkstoffen, Fügetechniken, Befestigungslösungen, Prozessablauf und -sicherheit“, erklärt Gernot Schmid.