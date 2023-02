Einen entsprechenden Vertrag unterzeichneten Bosch Rexroth und Kassow Robots am 18. März 2022. Über die Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Kartellbehörden.

„Kollaborative Industrieroboter sind ein weiterer wichtiger Baustein für die wandelbare Fabrik der Zukunft“, sagt Dr. Marc Wucherer, Mitglied des Vorstands von Bosch Rexroth mit Verantwortung für den Vertrieb und die Fabrikautomation. Die Leichtbauroboter von Kassow Robots sind in der industriellen Fertigung vielfältig einsetzbar. Die Cobots verfügen über hohe Traglast und Reichweite und können auf engstem Raum arbeiten: Ausgestattet mit sieben Achsen kann ein Cobot von Kassow Robots wie ein Arm ums Eck greifen und bietet so eine bis dato einzigartige Flexibilität am Markt.

„Der Bedarf für flexible Robotik ist enorm. In den kommenden Jahren soll der Markt für Cobots jährlich zwischen 15 und 20 Prozent wachsen. Dieses Potenzial wollen wir nutzen und ergänzen unser Portfolio um kollaborative Roboter von Kassow Robots, wovon vor allem unsere Kunden in der Konsumgüter- und Mobilitätsindustrie inklusive der Batteriefertigung sowie in der Halbleiterproduktion profitieren werden“, sagt Wucherer.