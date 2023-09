Auch USB-Tastaturen sind Bestandteil der diesjährigen Präsentation. BOPLA entwickelt diese Folientastaturen speziell für den sofortigen Betrieb am USB-Port – und zwar auf Basis gedruckter Elektronik. Konfigurierbare Tastaturcontroller werden in die Folientastatur integriert. Das Flachbandkabel wird dadurch schmaler und ist direkt USB-A Buchsen steckfähig. „Somit ist eine zusätzliche Kundenhardware für den Betrieb herkömmlicher Folientastaturen nicht mehr nötig. Der Plug & Play Betrieb erfolgt auf Basis des HI D 1.1 Standards ohne zusätzlichen Treiber. Damit sind unsere USB-Tastaturen besonders anwenderfreundlich“, erklärt Nikolai Wilke.

Produkte des BOPLA-Schwesterunternehmens Kundisch GmbH & Co. KG ergänzen die Messe-Präsentation des Bünder Gehäusetechnikspezialisten. Dabei knüpft KUNDISCH an Technologie aus dem Hause BOPLA an: Der Folientastaturen- und Touchsysteme-Hersteller mit Stammsitz in Villingen-Schwenningen zeigt den Messebesucherinnen und -besuchern seine smarten Lösungen rund um gedruckte Elektronik. Diese kommen bei KUNDISCH beispielsweise für „Smart Heating“ zum Einsatz und finden als transparente Folienheizung Verwendung in Bereichen, die von einem hohen Grad an Automatisierung geprägt sind. Auf der SPS präsentiert das BOPLA-Schwesterunternehmen seine gedruckte Elektronik anhand von alternativen seriellen Schnittstellen und integrierten Antennen. „Und das Ganze natürlich perfekt verpackt für anspruchsvolle Industrieumgebungen im BOPLA-Gehäuse“, fasst Nikolai Wilke zusammen.