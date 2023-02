Vielen Arbeitnehmer ist bewusst, wie wichtig das Thema IT-Sicherheit für ihr Unternehmen ist, und sie unterstützen einen höheren Sicherheitsstandard. Auch wenn die Umsetzung von gesetzlichen Regeln manchmal komplex ist, befürworten 57,7 Prozent der Befragten Vorgaben für IT-Sicherheit und halten sich auch an sie. Lediglich 8,9 Prozent sehen gesetzliche Regelungen als nicht sinnvoll an. Nahezu die Hälfte der Arbeitgeber weist sogar aktiv auf Fehlverhalten wie ungesperrte Rechner oder Passwörter, die offen am Computer hängen, hin, obwohl dies nicht gern gehört wird. Wollen Unternehmen wissen, wie es um die IT-Sicherheit bei ihnen steht, gibt es die Möglichkeit einer umfassenden Analyse, ein Security Assessment durchzuführen. Hier wird überprüft, wo sich Schwachstellen befinden, um sie zu schließen, bevor sie ausgenutzt werden können.

Die Studie „Cybersicherheit in Zahlen“ zeichnet sich durch eine hohe Informationsdichte und besondere methodische Tiefe aus: Mehr als 5.000 Arbeitnehmer in Deutschland wurden im Rahmen einer repräsentativen Online-Studie zur Cybersicherheit im beruflichen und privaten Kontext befragt. Die Experten von Statista haben die Befragung durchgeführt und können dank einer Stichprobengröße, die weit über dem branchenüblichen Standard liegt, belastbare und valide Marktforschungsergebnisse im Heft „Cybersicherheit in Zahlen“ präsentieren.