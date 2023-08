Nachdem BELECTRIC im vergangenen Dezember die Unterzeichnung von EPC-Verträgen für zwei Solarparks mit mehr als 100 MWp Leistung im Vereinigten Königreich bekannt gegeben hat, erweitert das Unternehmen seine britische EPC-Pipeline nun um weitere 28,5 MWp und unterstreicht damit seine Präsenz auf dem Markt. Den Zuschlag für den Bau des Solarparks Bracon Ash in der Nähe von Norwich in Norfolk (England) hat der Solarenergie-Spezialist von Luminous Energy, einem bekannten britischen Entwickler von Erneuerbaren Energien und Batteriespeichern, erhalten.

Das Solarkraftwerk wird voraussichtlich im Sommer 2024 in Betrieb genommen und genug Strom erzeugen, um den Jahresbedarf von mehr als 9.500 Haushalten zu decken. Um in einem Land mit für europäische Marktverhältnisse geringerer Sonneneinstrahlung die höchstmöglichen Erträge zu erzielen, setzt BELECTRIC mit bifazialen n-type-Modulen auf Spitzentechnologie. Bifaziale Zellen sind in der Lage, die Sonnenstrahlung von der Vorder- und Rückseite des Moduls zu absorbieren. N-type-Zellen werden im Vergleich zu den üblicherweise verwendeten Solarzellen umgekehrt gebaut, wobei die negativ dotierte Seite als Basis dient. Dies führt zu einem höheren Wirkungsgrad und steigert die Rentabilität des Solarparks.

David Bryson, COO von Luminous Energy, sagt: „Wir freuen uns, mit dem Bau des Solarparks Bracon Ash weiterhin zum Kampf gegen den globalen Klimawandel beizutragen. Das steht im Einklang mit den Zielen des South Norfolk Councils zur Emissionsreduzierung sowie dem nationalen Bestreben, bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Es unterstreicht außerdem unser Engagement für eine enge Zusammenarbeit mit den örtlichen Gemeinden. Der endgültige Entwurf, in den das Feedback der Gemeinde vor Ort eingeflossen ist, wird voraussichtlich zu einem Nettogewinn an biologischer Vielfalt von 203 % führen.“

BELECTRIC und Luminous Energy schlossen sich erstmals 2013 zusammen, als die beiden Unternehmen eine Vereinbarung zur Entwicklungskooperation unterzeichneten und anschließend gemeinsam eine Reihe erfolgreicher Projekte entwickelten. Beide Unternehmen freuen sich, zehn Jahre später erneut zusammenzuarbeiten. Nach seiner Fertigstellung wird BELECTRIC auch den Betrieb und die Wartung des Solarparks Bracon Ash übernehmen.