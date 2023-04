Das hohe Umsatzwachstum erforderte einen massiven Ausbau der Fertigungskapazitäten. Hans Beckhoff kündigt weitere Maßnahmen an: „Wir arbeiten kontinuierlich an der Erweiterung und Optimierung des gesamten Unternehmens und werden in allen Produktbereichen die Produktionsflächen vergrößern, die technische Ausrüstung ausbauen und den Personalbestand vergrößern. Ziel ist es, immer 25 % Reservekapazität für ein mögliches weiteres Wachstum zu haben.“

In aktuell 75 Ländern ist Beckhoff mit Tochterunternehmen, Repräsentanzen und über Distributoren vertreten. Dieses weltweite Vertriebsnetz baute das Unternehmen auch im Jahr 2022 weiter aus. Im vergangenen Jahr entstanden zusätzliche Vertriebsbüros in Neuseeland, Norwegen, Finnland und Litauen. „Wir liefern unsere Automatisierungslösungen an Kunden aus nahezu allen Branchen und Ländern der Welt. Unsere PC-basierte Steuerungstechnik kommt in vielen Markt- und Anwendungsbereichen zum Einsatz. Und wir sind überzeugt, dass wir mit der flächendeckenden Verdichtung unserer Vertriebsorganisation unseren Umsatz weiter steigern können,“ führt Hans Beckhoff seine Expansionsplanungen aus.

Derzeit beschäftigt das Unternehmen weltweit 5.680 Mitarbeitende, davon haben mehr als 2.200 eine Ingenieursqualifikation. „Bei Beckhoff ist es keine Seltenheit, dass Mitarbeitende dem Unternehmen ein ganzes Berufsleben lang treu bleiben. Das ist entscheidend und sehr wichtig für uns, denn sie sind Know-how-Träger und Impulsgeber, die uns mit ihrem Fachwissen sowie ihrer großen Motivation zu einem Technologieführer der PC-basierten Steuerungstechnik machen,“ erklärt Hans Beckhoff.