Bürgermeister Andreas Sunder freut sich darüber, dass mit der Beckhoff Automation Unternehmensgruppe eine weltweit erfolgreiche und sehr stark wachsende Firma künftig auch auf Rietberger Gebiet tätig sein wird: „Schon nach den ersten Gesprächen mit Herrn Beckhoff war ich nicht nur von Zahlen und Fakten rund um das Unternehmen beeindruckt, sondern auch von der gesamten Unternehmensgeschichte. Beckhoff Automation hat sich von einem kleinen Handwerksbetrieb zu einem internationalen Hightech Unternehmen entwickelt, das in OWL viele Arbeitsplätze schafft und hält.

Das Unternehmen identifiziert sich sehr stark mit unserer Region und weiß auch um die Leistungsfähigkeit der ostwestfälischen Heimat.“ Verls Bürgermeister Michael Esken begrüßt es, dass Beckhoff Automation in Rietberg eine Erweiterungsmöglichkeit in direkter Nachbarschaft gefunden hat. „Das sichert langfristig auch den Standort in Verl. Ein interkommunales Gewerbegebiet ist Neuland für uns, aber es ist eine gute Möglichkeit der Weiterentwicklung, wenn man selbst nur noch wenig verfügbare Flächen hat“, sagt Michael Esken.