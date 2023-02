Im digitalen Showroom gibt es viel zu entdecken: Simulationstechnik, nachhaltige und energieeffiziente Antriebskonzepte, performante Servohydraulik, Softwarelösungen, Flüssigkeitskühlung und Marinelösungen um nur einige zu nennen. Hier ist für Jeden was dabei. In den neun Räumen wird wichtiges Automatisierungs- und Antriebswissen für jegliche Applikationen angeboten und das auf anschauliche Weise. So sorgen zum Beispiel Videos, Infografiken, Texte, Referenzstories, Maschinen, Exponate und natürlich auch ein direkter Kontakt zu Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus dem Unternehmen für eine vielfältige und wertvolle Informationsvermittlung.

„Durch spannende und abwechslungsreiche Inhalte kann das Publikum die Baumüller-Welt kennenlernen und sich weiterbilden“, erklärt Anja Andraschko, Messe- und Online-Marketing-Managerin bei Baumüller. Die virtuelle Plattform ergänzt Messeauftritte um ein Online-Format: „So sind wir on- und offline für unsere Kunden und Interessenten da.“

Das 360-Grad-Messeerlebnis wurde zur virtuellen Hannover Messe 2021 mit sechs Räumen gelauncht und wird seitdem laufend erweitert und upgedatet.