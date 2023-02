Baumüller Dravinja d.o.o., die slowenische Tochter des deutschen Antriebs- und Automatisierungsherstellers Baumüller, wurde weiter ausgebaut. Im März 2023 ist die frisch eingeweihte Elektrohalle bezugsfertig: „Mit dem Neubau verdoppeln wir unsere Kapazitäten in der Elektrofertigung. Auch die Kabelfertigung zieht in den Neubau, sodass wir mehr Platz für die Endmontage der Blechfertigung gewinnen. Die zusätzlich durch den Umzug der Logistik frei gewordenen Flächen nutzt die Blechfertigung. Es sind neue Maschinen eingezogen: eine Stanzanlage, eine Laserschneidanlage und Schweißroboter für das Lichtbogen-Schweißen im WIG-Bereich. Dies verbessert die Möglichkeiten in unserer Edelstahlbearbeitung. Zudem haben wir die Materialversorgung durch erweiterte Lagerflächen und drei neue Kardex-Shuttle-Systeme optimiert. Wir investieren am Standort, um unsere Kunden mit qualitativ hochwertigen Produkten zu beliefern“, berichtete Andreas Baumüller, der Geschäftsführende Gesellschafter der Baumüller Gruppe, bei der Hallen-Einweihungsfeier am Produktionsstandort Slovenske Konjice.

Die beiden Geschäftsleiter von Baumüller Dravinja, Helmut Hauf und Jozef Klajnsek, freuen sich, dass durch die Kapazitätserweiterung die steigende Anzahl an Kundenaufträgen noch optimaler bedient werden und damit das Unternehmen auch in Zukunft erfolgreich wachsen kann.

In wenigen Wochen geht die neue Photovoltaikanlage auf den Hallendächern von Baumüller Dravinja ans Netz. Durch diese Maßnahme reduziert sich der ökologische Fußabdruck deutlich. Die Investition deckt zirka die Hälfte des Energiebedarfs pro Jahr ab. So produziert das Werk noch nachhaltiger.

Baumüller Dravinja d.o.o. ist ein kontinuierlich wachsendes Unternehmen in Slowenien und einer der wesentlichen Arbeitgeber im Land. Die Mitarbeiterzahl hat sich seit 1992 von 32 auf aktuell 370 Mitarbeiter erhöht. Parallel dazu ist auch die Produktionsfläche von 3.600 Quadratmeter im Jahr 1992 auf über 13.000 Quadratmeter gestiegen.