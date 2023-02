Oliver Vietze, CEO der Baumer Group, freut sich auf den Neubau, der dem expandierenden High-Tech Unternehmen 5000 Quadratmeter zusätzliche, hochmodern eingerichtete Bürofläche für rund 120 Mitarbeiter bieten wird. "Der Neubau ermöglicht uns den Ausbau der Entwicklungskapazitäten am Headquarter, um unsere Position als Innovationstreiber auszubauen", sagte Vietze beim Spatenstich am 29. März. Baumer verfügt seit Jahrzehnten am Hauptsitz über eine optimale Lage zwischen der renommierten ETH Zürich, der Exzellenzuniversität Konstanz und ausgezeichneten Fachhochschulen der Ostschweiz. "Diesen Standort bauen wir aus", so Vietze. Im Spätsommer 2023 sollen die Teams hier einziehen.

Grossen Wert legt Vietze auf das Energiekonzept, das einen weiteren Schritt in Richtung CO2-Neutralität markiert. "Das Innovation Center soll insbesondere bei Nachhaltigkeit und Energieeffizienz ein Vorzeigeprojekt werden", so Vietze. Eine komplette Solargebäudehülle wird Strom erzeugen. Per Erdsonden und Wärmepumpe heizt Baumer die Innenräume im Winter und kühlt sie im Sommer für optimale Arbeitsbedingungen. Darüber hinaus nutzt Baumer im Zuge seiner Nachhaltigkeitsinitiative "Baumer Blue" nur CO2 neutralen Strom aus Schweizer Wasserkraft und sorgt so auch am Standort Frauenfeld für eine saubere Energieversorgung.