„Auch wenn Friedberg und Bad Homburg nicht weit weg voneinander entfernt sind, so lag die Idee, all unsere Aktivitäten an einem Standort zu bündeln, auf der Hand. Denn die notwendigen Kapazitäten dafür waren in Friedberg vorhanden, und ich bin sehr froh, unsere Kolleginnen und Kollegen von B&R Automation nun bei uns zu haben“, betont Jörg Rommelfanger, Leiter der Robotics-Division von ABB in Deutschland. „Als einziges Unternehmen halten wir ein komplettes Automatisierungsportfolio einschließlich Robotern, autonomen mobilen Robotern und intelligenten Maschinen vor, die mithilfe unserer leistungsstarken Software koordiniert werden. Mit dem räumlichen Zusammenschluss erhalten unsere Kunden all das ab sofort aus einem Standort heraus.“

Mit dem Umzug von B&R Automation arbeiten am ABB-Standort in Friedberg circa 650 Mitarbeitende an der Transformation von Robotik und Automatisierung. Gemeinsam wollen die beiden Divisionen ihre Innovationen in Sachen Robotik, Maschinenautomation, Software und Service für Besucher und Kunden erlebbar machen. Dafür wird das derzeitige Technologiezentrum in Friedberg umgestaltet. Auf rund 1.000 Quadratmetern sollen nach Fertigstellung aktuelle Entwicklungen, visionäre Zukunftskonzepte und branchenspezifische Lösungen der Divisionen zu sehen sein, darunter: kollaborative Anwendungen mit den ABB-Cobots GoFaTM und SWIFTITM, skalierbare und flexibel einsetzbare Roboterzellen für Fertigung und Logistik sowie Neuheiten in Sachen adaptive Fertigung.