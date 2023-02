„Wir freuen uns sehr, dass Axel Teil unseres Teams wird“, sagt Michael Fleming, Gründer und CEO von Torc. „Wir arbeiten schon lange eng mit ihm zusammen. Bereits zu Zeiten als Daimler Truck noch nicht in Torc investiert hatte. Wir schätzen seinen Weitblick und seine Führungsstärke. Er ist ein absoluter Experte im Bereich autonomes Fahren und ist bei Torc eine geschätzte und anerkannte Führungskraft.“

„Torc spielt eine wesentliche Rolle dabei autonome Lkw sicher und kommerziell erfolgreich auf die Straße zu bringen. Ich freue mich sehr, Teil des Teams zu sein“, sagt Gern. “Wir verfügen in Deutschland über hervorragende Ingenieure und werden die Entwicklung autonomer Lkw der Stufe 4 in den USA mit vorantreiben.“

Nach seiner Tätigkeit als Vice President of Autonomous Driving North America in Sunnyvale, Kalifornien, für Mercedes-Benz Research & Development North America, kam Gern 2018 als technischer Projektleiter Autonomous Trucks zu Daimler Truck. Im Jahr 1998 trat er als Forschungs- und Entwicklungsingenieur in die damalige Daimler AG ein und hatte in den folgenden Jahren verschiedene Führungspositionen im Unternehmen inne. Gern studierte Informatik an der Universität Stuttgart mit den Schwerpunkten Software Engineering, Künstliche Intelligenz und Robotik und promovierte 2005.