Test und Validierung automatisierter Fahrzeuge ist eine hochkomplexe Aufgabe. Dies liegt vor allem an einer schier unendlichen Anzahl möglicher Situationen, in denen sicheres Verhalten von Fahrzeugen bewertet werden muss. AVL ist eines der weltweit größten, unabhängigen Unternehmen für Entwicklung, Simulation und Tests in der Automobilbranche. Im Rahmen der Technologie-Demonstration stellte AVL die ganzheitliche, wegweisende Lösung AVL SCENIUS™ für Szenario-basierte ADAS/AD-Verifizierung und -Validierung vor. AVL SCENIUS™ umfasst dabei vom Design eines Szenarios über dessen Management, die Erstellung von Testfällen und der Validierungsstrategie bis hin zur Ergebnisberichterstattung alle zur unabhängigen Unterstützung der Sicherheitsargumentation erforderlichen Prozesse.



Seit dem 15. September 2022 müssen Automobilhersteller sicherstellen, dass komplexe Software, die das Fahren unterstützt, mit lokalen Verkehrsgesetzen, Normen, Standards und rechtlichen Entscheidungen konform ist. Kontrol mit Sitz in Linz verfolgt das Ziel, globale Produktkonformität in die Cloud zu übertragen und ermöglicht bereits heute, komplexe Verkehrsgesetze, einschließlich deren rechtlich zertifizierter Auslegung, mittels smarter Software und Cloud-Bibliotheken abzudecken. Die Requirements-as-a-Service (RaaS)-Lösung von Kontrol hilft Unternehmen, sich an verschiedenen Märkten unterscheidende Compliance-Anforderungen verlässlich zu erfüllen. Im Rahmen der Technologie-Demonstration kam die innovative End-to-End-Lösung zum Einsatz und bot den Teilnehmern Einblick in erforderliche Prozesse und Funktionsweisen.