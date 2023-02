Diese Entwicklung sei allerdings nicht selbstverständlich, da die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona Pandemie nach wie vor gegenwärtig sind. Zu Personalausfall, Fachkräftemangel und Kurzarbeit gesellten sich nicht nur bereits vorhandene Lieferschwierigkeiten, sondern zusätzlich auch der Ukraine-Konflikt, welcher sich eventuell negativ auf Lieferketten des Unternehmens auswirken könne. Das Unternehmen könne aufgrund von "steigenden Energiepreisen, Rohstoffmangel und hoher Inflation" indirekt betroffen sein, betont Szlavik die potenzielle Entwicklung der Geschäftslage mit einem ernsten Unterton. Derartige Auswirkungen würden allerdings gerade geprüft werden, um infolgedessen notwendige Weichen zu stellen.

Große Wachstumschancen sieht das Unternehmen in den Bereichen E-Mobilität und Digitalisierung. Megatrends, für die das Unternehmen passende Automatisierungslösungen bieten kann und die in den nächsten Jahren zahlreiche Chancen für PIA Automation bieten. Gleichzeitig ändern sich die Prozesse und Arbeitsweisen im Unternehmen. "Wir stehen vor der Herausforderung, uns an eine sich stets ändernde Ausgangslage anzupassen. Die Ausbreitung der Infektionen als auch Unterbrechungen der Lieferketten aufgrund von Umweltfaktoren machten ein Umdenken zwingend erforderlich", resümiert auch der Co-Geschäftsführer Franz Reiter die Lage. Pia hat sich hier sehr schnell angepasst und für seine Mitarbeiter nicht nur Homeoffice-Lösungen geschaffen, sondern an langfristigen hybriden Arbeitszeitmodellen gearbeitet. „Die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter hat für uns einen sehr hohen Stellenwert“, betont Reiter. Auch in der Kommunikation mit den Kunden sieht sich das Unternehmen als Vorreiter in Sachen Digitalisierung. "Unsere Kunden können die Herausforderungen von morgen nicht allein mit hochwertigen Montageanlagen und traditionellem Service meistern". Der Ausbau des Digitalisierungsportfolios sei deshalb ein wichtiger Baustein der Unternehmensstrategie