Drei Unternehmen, die sich zu den Innovationsführern ihrer Branchen zählen, haben sich nun zusammengetan, um die Zukunft der Mobilität, genauer der Brennstoffzelle, gemeinsam voranzutreiben. Als starkes Dreier-Team bündeln die Automatisierungsexperten von OMRON, die virtuellen Zwillings-Spezialisten von Dassault Systèmes sowie die Produktions- und Digitalisierungsprofis der VAF GmbH ihre Expertise auf dem jeweiligen Fachgebiet.

„Es wird künftig in der Produktion vermehrt um eine nahtlosere IT-OT-Integration, also die Verbindung von Informationstechnologie und operativer Steuerungshardware gehen. Um diese beiden Ebenen miteinander zu verbinden, arbeitet OMRON mit Partnern wie Dassault und VAF zusammen, die mit IT- und Integrationsknowhow punkten“, berichtet Henry Claussnitzer, Business Engagement Manager Automotive EMEA bei OMRON. Gemeinsam wollen die Unternehmen die Produktion von Wasserstoff-Brennstoffzellen auf eine neue Ebene heben.