Enzo Baratto, Geschäftsführer Posbank Europe fügt hinzu. „Wir sind sehr stolz auf die Partnerschaft mit Domino’s Pizza. Das Projekt bringt unsere Fähigkeit zum Ausdruck, immer Seite an Seite mit unseren Kunden zu arbeiten – nicht nur als Lieferant, sondern vor allem als zuverlässiger Partner, und das ist für uns absolut unbezahlbar.“

Bisher hat Posbank in mehr als 60 Domino’s Pizza Filialen in Portugal, der Tschechichen Republik, Österreich und Griechenland mehr als 120 Digital Kiosks installiert. Mehr als 50 weitere sollen in diesem Jahr noch folgen.