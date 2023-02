Die Einführung von Robotern in den Fertigungsablauf bietet Vorteile wie kurze Zykluszeiten und einen präzisen, wiederholgenauen Betrieb. Außerdem wird die Systemintegration durch den Einsatz programmierbarer Standardroboter beschleunigt. Weitere Vorteile sind die einfache Skalierbarkeit und die Flexibilität, das Fabriklayout und die Montageprozesse an die sich ändernden Markt- und Kundenanforderungen schnell anzupassen.

Yamaha hat seine Roboter an Batteriehersteller in ganz China und Korea geliefert, den Zentren der größten und erfolgreichsten Batteriehersteller. Die Roboter übernehmen ausgewählte Prozesse im Fertigungsablauf. In der Tat werden in China derzeit mehr als 3000 SCARA-Roboter in der Batterieproduktion eingesetzt. Diese werden in großem Umfang zum Be- und Entladen von Materialien, Bauteilen und teilweise fertigen Baugruppen verwendet, wenn die Batterien von einem automatisierten Fertigungsprozess zum nächsten wechseln.

Voraussetzung für diese Be- und Entladevorgänge sind natürlich Genauigkeit und hohe Geschwindigkeit. Das Gleiche gilt für Wiederholgenauigkeit und Zuverlässigkeit. Aufgrund der hohen Marktnachfrage läuft die Produktion in der Regel 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Große Batteriehersteller haben sich für diese Anwendungen für Yamahas SCARA-Roboter YKXG entschieden (Bild 1). Ihr leistungsstarker, riemenloser Antriebsmechanismus mit Motoren mit vertikaler Welle und direkt angetriebener Kugelumlaufspindel ermöglicht einen kontinuierlichen Betrieb über längere Zeiträume mit gleichbleibender Genauigkeit. Vergeudete Bewegungszeit sowie Verschleiß und Bruchgefahr, wie sie bei herkömmlichen riemengetriebenen Alternativen auftreten, entfallen ebenfalls. Der wartungsfreie riemenlose Antrieb senkt zudem die Betriebskosten.