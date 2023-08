Das erklärt auch das große Interesse im Vorfeld der internationalen Veranstaltung mit Teilnehmern aus über 12 Ländern. In praxisorientierten Vorträgen zeigen Unternehmen ihre nächsten Schritte auf dem Weg zum Automated Engineering – nach dem Motto: Think big! Die Kernfrage lautet: Wie schaffen wir es, das Engineering und die Folgeprozesse zukunftsorientiert zu optimieren? Wie kann der Auftragsdurchsatz des Unternehmens signifikant erhöht werden? Keine einfache Frage, wenn die Rahmenbedingungen im Maschinen- und Anlagenbau geprägt sind von Lieferengpässen, Fachkräftemangel und immer mehr Individualisierung. Durch Automatisierung lassen sich Abläufe verbessern und der Auftragsdurchsatz erhöhen. Achim Potthoff, Head of Business Development, erklärt: „Heute geht es längst nicht mehr um das „ob“, sondern um das „wie.“ Dieses lässt sich auf Basis von Modularisierung und Standardisierung umsetzen – vielfach unter Nutzung der Eplan Lösungen eBuild sowie Eplan Engineering Configuration (EEC).



Experten aus aller Welt tauschen sich im September auf dem EF|A – dem „Eplan Forum for Automated Engineering“ aus. Die hybride Veranstaltung bietet Raum, um sich live in Düsseldorf oder online mit Experten aus aller Welt zu vernetzen. Das etablierte Forum lebt von Erfahrungsberichten aus der Praxis – live präsentiert von Andritz Digital Factory Ltd., Vortmann Steel Machinery, Arburg, Schmitt & Sohn sowie Atlas Copco Airpower. Und natürlich vom Networking untereinander während der zwei Tage intensiven Austauschs. Im „Meet und Match“ können sich Personen im Vorfeld des Events verabreden und im Speed-Dating-Format miteinander vor Ort vernetzen. Ein besonderes Highlight ist auch der aktive Part des VDMA: Thomas Riegler nimmt die registrierten Teilnehmer mit in das Thema „Variantenmanagement“.

Der Praxisaustausch und das Networking mit anderen Entscheidern ist das eine. Hands-on-Sessions, in denen Anwender die Software erleben können sowie Dive-In-Areas zu Themen wie Produktstrukturierung, Standardisierung oder Konfiguration sind das andere. So lassen sich vor Ort oder online sämtliche Praxisfragen klären. Auch Partner von Eplan wie Configit, Encoway und SAE sind mit Vorträgen zur weiteren strategischen Ausrichtung sowie eigenen virtuellen Partnerständen vertreten.